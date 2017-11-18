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Матч-центр
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Маурисио дос Сантос Насименто
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:00
Рома
2 : 1
Лацио
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:00
был в запасе
Рома
2
Лацио
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:30
Беневенто
1 : 5
Лацио
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:30
был в запасе
Беневенто
1
Лацио
5
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
21:45
Лацио
3 : 0
Кальяри
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
21:45
был в запасе
Лацио
3
Кальяри
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
Ювентус
1 : 2
Лацио
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
1
Лацио
2
был в запасе
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
Лацио
6 : 1
Сассуоло
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Лацио
6
Сассуоло
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Верона
0 : 3
Лацио
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Верона
0
Лацио
3
был в запасе