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Матч-центр
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Сержио Дутра Жуниор
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Локерен
1 : 0
Легия
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Локерен
1
Легия
0
минуты: 1' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
Локерен
1 : 1
Трабзонспор
21'
21'
21'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Локерен
1
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Трабзонспор
2 : 0
Локерен
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 63' - 90'
Трабзонспор
2
Локерен
0
минуты: 63' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Легия
1 : 0
Локерен
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 73' - 90'
Легия
1
Локерен
0
минуты: 73' - 90'