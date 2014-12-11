Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Аянда Патоси
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Металлист
0 : 1
Локерен
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
был в запасе
Металлист
0
Локерен
1
был в запасе
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Локерен
1 : 0
Легия
84'
84'
84'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 86'
Локерен
1
Легия
0
минуты: 1' - 86'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
Локерен
1 : 1
Трабзонспор
5'
5'
5'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
5'
минуты: 1' - 90'
Локерен
1
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Легия
1 : 0
Локерен
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 81' - 90'
Легия
1
Локерен
0
минуты: 81' - 90'