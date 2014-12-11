Киллиан Овермейре
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Металлист
0 : 1
Локерен
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 80'
Металлист
0
Локерен
1
минуты: 1' - 80'
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
Локерен
1 : 1
Трабзонспор
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 53'
Локерен
1
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 53'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Трабзонспор
2 : 0
Локерен
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
2
Локерен
0
минуты: 1' - 90'
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Локерен
1
Металлист
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Легия
1 : 0
Локерен
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Легия
1
Локерен
0
минуты: 1' - 90'