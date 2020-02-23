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Ондрей Дуда
№25
Полузащитник
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Словакия
Дата рождения
5 дек. 1994 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
отбор че-2020
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Вулверхэмптон
3 : 0
Норвич Сити
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
3
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Норвич Сити
0 : 1
Ливерпуль
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Норвич Сити
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
Тоттенхэм
2 : 1
Норвич Сити
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Борнмут
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'