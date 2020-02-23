Ондрей Дуда
№25
Полузащитник
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Словакия
Дата рождения
5 дек. 1994 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:00
Вулверхэмптон
3 : 0
Норвич Сити
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
3
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
Норвич Сити
0 : 1
Ливерпуль
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Норвич Сити
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:30
Тоттенхэм
2 : 1
Норвич Сити
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Норвич Сити
1 : 0
Борнмут
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'