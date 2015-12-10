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Ненад Адамович
№88
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Рапид
2 : 1
Динамо
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 64'
Рапид
2
Динамо
1
минуты: 1' - 64'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
19:00
Динамо
1 : 0
Виктория
90'
90'
90'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
19:00
90'
минуты: 76' - 90'
Динамо
1
Виктория
0
минуты: 76' - 90'
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
Динамо
1 : 2
Вильярреал
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 67'
Динамо
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 67'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Вильярреал
4 : 0
Динамо
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 46' - 90'
Вильярреал
4
Динамо
0
минуты: 46' - 90'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
Динамо
0 : 1
Рапид
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 72'
Динамо
0
Рапид
1
минуты: 1' - 72'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Виктория
2 : 0
Динамо
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Виктория
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90'