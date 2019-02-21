Умару Бангура
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Сьерра Леоне
Дата рождения
7 окт. 1987 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Наполи
2 : 0
Цюрих
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Цюрих
0
минуты: 1' - 90'
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Цюрих
1 : 3
Наполи
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Цюрих
1
Наполи
3
минуты: 1' - 90'