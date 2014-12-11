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Лента
Матч-центр
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Стелиос Позацидис
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
ПАОК
1 : 2
Генгам
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
был в запасе
ПАОК
1
Генгам
2
был в запасе
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
Фиорентина
1 : 1
ПАОК
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
был в запасе
Фиорентина
1
ПАОК
1
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
ПАОК
6 : 1
Динамо
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
был в запасе
ПАОК
6
Динамо
1
был в запасе