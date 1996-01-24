Патрик Шик
№14
Нападающий
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Чехия
Дата рождения
24 янв. 1996 (24) года
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
РБ Лейпциг
2
0
0
0
0