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Лента
Матч-центр
Моя команда
Патрик Шик
№14
Нападающий
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Чехия
Дата рождения
24 янв. 1996 (24) года
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
РБ Лейпциг
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0
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