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Лента
Матч-центр
Моя команда
Юя Кубо
№14
Нападающий
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Команда
Нюрнберг
Гражданство
Япония
Дата рождения
24 дек. 1993 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2014/2015
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Александрия
1 : 1
Гент
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Александрия
1
Гент
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Гент
3 : 2
Сент-Этьен
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Гент
3
Сент-Этьен
2
был в запасе