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Матч-центр
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Ренато Штеффен
№8
Полузащитник
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
3 нояб. 1991 (28) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
56'
56'
56'
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Шахтер
2
минуты: 1' - 90'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Мальме
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Мальме
1
был в запасе