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Лента
Матч-центр
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Флоран Хадергьонай
№33
Защитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Косово
Дата рождения
31 июля 1994 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:01
Саутгемптон
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:01
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Хаддерсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90'