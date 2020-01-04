Флоран Хадергьонай
№33
Защитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Косово
Дата рождения
31 июля 1994 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 18:01
Саутгемптон
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 18:01
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Хаддерсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90'