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Матч-центр
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Рик Карсдорп
№27
Полузащитник
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 февр. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2014/2015
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Фейеноорд
1 : 1
Янг Бойз
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Фейеноорд
2 : 0
Порту
80'
80'
80'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
80'
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
2
Порту
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Рейнджерс
1 : 0
Фейеноорд
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
1
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90'