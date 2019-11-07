Рик Карсдорп
№27
Полузащитник
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 февр. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 23:00
Фейеноорд
1 : 1
Янг Бойз
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 19:55
Фейеноорд
2 : 0
Порту
80'
80'
80'
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 19:55
80'
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
2
Порту
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Рейнджерс
1 : 0
Фейеноорд
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
1
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90'