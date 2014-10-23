Мэттью Стеенвоорден
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Риека
3 : 1
Фейеноорд
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Риека
3
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 90'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Севилья
2 : 0
Фейеноорд
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
был в запасе
Севилья
2
Фейеноорд
0
был в запасе