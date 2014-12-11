Мойзес Лима Магалхаес
№88
Полузащитник
Подписаться
Команда
Риека
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Севилья
1 : 0
Риека
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 71'
Севилья
1
Риека
0
минуты: 1' - 71'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Риека
2 : 0
Стандард
26'
26'
26'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
26'
минуты: 1' - 89'
Риека
2
Стандард
0
минуты: 1' - 89'
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
Фейеноорд
2 : 0
Риека
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 61'
Фейеноорд
2
Риека
0
минуты: 1' - 61'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Риека
3 : 1
Фейеноорд
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 89'
Риека
3
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 89'
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
Риека
2 : 2
Севилья
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 88'
Риека
2
Севилья
2
минуты: 1' - 88'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Стандард
2 : 0
Риека
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 63' - 90'
Стандард
2
Риека
0
минуты: 63' - 90'