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Матч-центр
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Мойзес Лима Магалхаес
№88
Полузащитник
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Команда
Риека
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Севилья
1 : 0
Риека
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 71'
Севилья
1
Риека
0
минуты: 1' - 71'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Риека
2 : 0
Стандард
26'
26'
26'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
26'
минуты: 1' - 89'
Риека
2
Стандард
0
минуты: 1' - 89'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
Фейеноорд
2 : 0
Риека
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 61'
Фейеноорд
2
Риека
0
минуты: 1' - 61'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Риека
3 : 1
Фейеноорд
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 89'
Риека
3
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 89'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
Риека
2 : 2
Севилья
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 88'
Риека
2
Севилья
2
минуты: 1' - 88'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Стандард
2 : 0
Риека
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 63' - 90'
Стандард
2
Риека
0
минуты: 63' - 90'