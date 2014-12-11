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Лента
Матч-центр
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Йосип Иванчич
№28
Нападающий
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Севилья
1 : 0
Риека
90'
90'
90'
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 76' - 90'
Севилья
1
Риека
0
минуты: 76' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Стандард
2 : 0
Риека
90'
90'
90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 81' - 90'
Стандард
2
Риека
0
минуты: 81' - 90'