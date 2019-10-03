Ахмед Хассан
№9
Нападающий
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Команда
Брага
Гражданство
Египет
Дата рождения
5 марта 1993 (27) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 19:55
Брага
2 : 2
Слован
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Брага
2
Слован
2
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Брага
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Брага
1
был в запасе