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Лента
Матч-центр
Моя команда
Ахмед Хассан
№9
Нападающий
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Команда
Брага
Гражданство
Египет
Дата рождения
5 марта 1993 (27) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Брага
2 : 2
Слован
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Брага
2
Слован
2
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Брага
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Брага
1
был в запасе