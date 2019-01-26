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Матч-центр
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Эммануэль Боатенг
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
23 мая 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:00
Севилья
5 : 0
Леванте
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 76'
Севилья
5
Леванте
0
минуты: 1' - 76'
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
14:00
Атлетико
1 : 0
Леванте
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
14:00
был в запасе
Атлетико
1
Леванте
0
был в запасе
4.01.2019
4 янв. 2019
пт
21:00
Леванте
2 : 2
Жирона
4.01.2019
4 янв. 2019
пт
21:00
был в запасе
Леванте
2
Жирона
2
был в запасе
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 1
Леванте
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
был в запасе
Райо Вальекано
2
Леванте
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:45
Леванте
0 : 5
Барселона
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:45
минуты: 1' - 62'
Леванте
0
Барселона
5
минуты: 1' - 62'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
14:00
Эйбар
4 : 4
Леванте
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
14:00
был в запасе
Эйбар
4
Леванте
4
был в запасе
3.12.2018
3 дек. 2018
пн
23:00
Леванте
3 : 0
Атлетик
3.12.2018
3 дек. 2018
пн
23:00
был в запасе
Леванте
3
Атлетик
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
Уэска
2 : 2
Леванте
74'
74'
74'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
74'
был в запасе
Уэска
2
Леванте
2
был в запасе
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
23:00
Леванте
1 : 3
Реал Сосьедад
13'
13'
13'
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Реал Сосьедад
3
минуты: 1' - 90'
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
18:15
Вильярреал
1 : 1
Леванте
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
18:15
был в запасе
Вильярреал
1
Леванте
1
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
Леванте
2 : 0
Леганес
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
был в запасе
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Реал
1 : 2
Леванте
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
минуты: 79' - 90'
Реал
1
Леванте
2
минуты: 79' - 90'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
17:15
Хетафе
0 : 1
Леванте
22'
22'
22'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:30
Леванте
2 : 1
Алавес
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
21:00
Вальядолид
2 : 1
Леванте
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
21:00
минуты: 68' - 90'
Вальядолид
2
Леванте
1
минуты: 68' - 90'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
13:00
Леванте
2 : 6
Севилья
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
13:00
минуты: 61' - 90'
Леванте
2
Севилья
6
минуты: 61' - 90'
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
17:15
Эспаньол
1 : 0
Леванте
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Валенсия
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 69'
Леванте
2
Валенсия
2
минуты: 1' - 69'