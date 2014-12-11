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Матч-центр
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Жозе Лионн де Лучена
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Риу Аве
2 : 0
Ольборг
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Риу Аве
2
Ольборг
0
минуты: 1' - 90'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Динамо
2 : 0
Риу Аве
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 83'
Динамо
2
Риу Аве
0
минуты: 1' - 83'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Риу Аве
0 : 3
Динамо
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Риу Аве
0
Динамо
3
минуты: 1' - 90'