Кассио Альбукерке
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Риу Аве
2 : 0
Ольборг
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Риу Аве
2
Ольборг
0
минуты: 1' - 90'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Динамо
2 : 0
Риу Аве
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Динамо
2
Риу Аве
0
был в запасе
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
Риу Аве
2 : 2
ФКСБ
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Риу Аве
2
ФКСБ
2
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
ФКСБ
2 : 1
Риу Аве
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
2
Риу Аве
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
Ольборг
1 : 0
Риу Аве
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Ольборг
1
Риу Аве
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Риу Аве
0 : 3
Динамо
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Риу Аве
0
Динамо
3
минуты: 1' - 90'