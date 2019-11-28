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Лента
Матч-центр
Моя команда
Обби Уларе
№16
Нападающий
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Команда
Зюлте-Варегем
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
8 янв. 1996 (24) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Стандард
2 : 1
Айнтрахт
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Стандард
2
Айнтрахт
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Айнтрахт
2 : 1
Стандард
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Стандард
1
был в запасе