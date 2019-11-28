Обби Уларе
№16
Нападающий
Подписаться
Команда
Зюлте-Варегем
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
8 янв. 1996 (24) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
был в запасе
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
Стандард
2 : 1
Айнтрахт
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Стандард
2
Айнтрахт
1
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Айнтрахт
2 : 1
Стандард
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Стандард
1
был в запасе