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Матч-центр
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Фернандо Усеро
№8
Полузащитник
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Команда
Атромитос
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
Астерас
2 : 2
Бешикташ
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 62' - 90'
Астерас
2
Бешикташ
2
минуты: 62' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
Астерас
1 : 2
Тоттенхэм
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Астерас
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Тоттенхэм
5 : 1
Астерас
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
5
Астерас
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
Астерас
2 : 0
Партизан
22'
22'
22'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
22'
минуты: 1' - 90'
Астерас
2
Партизан
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Бешикташ
1 : 1
Астерас
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Бешикташ
1
Астерас
1
минуты: 1' - 90'