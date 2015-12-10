Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Брайан Льюй
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Астерас
0 : 4
Шальке-04
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Астерас
0
Шальке-04
4
минуты: 1' - 90'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Спарта
1 : 0
Астерас
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Спарта
1
Астерас
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
Астерас
2 : 0
АПОЭЛ
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Астерас
2
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астерас
8'
8'
8'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
8'
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
2
Астерас
1
минуты: 1' - 90'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
Шальке-04
4 : 0
Астерас
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
4
Астерас
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Астерас
1 : 1
Спарта
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Астерас
1
Спарта
1
минуты: 1' - 90'