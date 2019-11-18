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Робин Лод
№17
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
17 апр. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
испания. кубок
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Греция
2 : 1
Финляндия
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Греция
2
Финляндия
1
минуты: 1' - 90'
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Финляндия
3 : 0
Лихтенштейн
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Финляндия
3
Лихтенштейн
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
19:00
Финляндия
3 : 0
Армения
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Финляндия
3
Армения
0
минуты: 1' - 90'
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
19:00
Босния и Герцеговина
4 : 1
Финляндия
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Босния и Герцеговина
4
Финляндия
1
минуты: 1' - 90'
8.09.2019
8 сент. 2019
вс
21:45
Финляндия
1 : 2
Италия
8.09.2019
8 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Финляндия
1
Италия
2
минуты: 1' - 90'
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
Финляндия
1 : 0
Греция
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Финляндия
1
Греция
0
минуты: 1' - 90'
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Лихтенштейн
0 : 2
Финляндия
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лихтенштейн
0
Финляндия
2
минуты: 1' - 90'
8.06.2019
8 июня 2019
сб
19:00
Финляндия
2 : 0
Босния и Герцеговина
8.06.2019
8 июня 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
0
минуты: 1' - 90'
26.03.2019
26 марта 2019
вт
20:00
Армения
0 : 2
Финляндия
26.03.2019
26 марта 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Армения
0
Финляндия
2
минуты: 1' - 90'
23.03.2019
23 марта 2019
сб
22:45
Италия
2 : 0
Финляндия
23.03.2019
23 марта 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия
2
Финляндия
0
минуты: 1' - 90'