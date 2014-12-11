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Матч-центр
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Йоэл Перовуо
№24
Полузащитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Брюгге
2 : 1
ХИК
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 83' - 90'
Брюгге
2
ХИК
1
минуты: 83' - 90'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 80' - 90'
ХИК
2
Копенгаген
1
минуты: 80' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
ХИК
2 : 1
Торино
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 75' - 90'
ХИК
2
Торино
1
минуты: 75' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Торино
2 : 0
ХИК
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Торино
2
ХИК
0
был в запасе
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
ХИК
0 : 3
Брюгге
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
ХИК
0
Брюгге
3
был в запасе