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Лента
Матч-центр
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Нико Эльведи
№30
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
30 сент. 1996 (23) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
отбор че-2020
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Боруссия
23
1
0
4
0