Демба Саваж
№8
Полузащитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Гамбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 21:00
ХИК
2 : 1
Торино
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
ХИК
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Торино
2 : 0
ХИК
83'
83'
83'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Торино
2
ХИК
0
минуты: 1' - 90'
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 22:05
ХИК
0 : 3
Брюгге
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
ХИК
0
Брюгге
3
минуты: 1' - 90'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Копенгаген
2 : 0
ХИК
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 77'
Копенгаген
2
ХИК
0
минуты: 1' - 77'