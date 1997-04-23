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Анте Чорич
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
14 апр. 1997 (23) года
Рост
165
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:30
Сассуоло
0 : 0
Рома
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:30
был в запасе
Сассуоло
0
Рома
0
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
21:30
Рома
2 : 0
Ювентус
12.05.2019
12 мая 2019
вс
21:30
был в запасе
Рома
2
Ювентус
0
был в запасе
5.05.2019
5 мая 2019
вс
19:00
Дженоа
1 : 1
Рома
5.05.2019
5 мая 2019
вс
19:00
был в запасе
Дженоа
1
Рома
1
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:00
Рома
3 : 0
Кальяри
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:00
был в запасе
Рома
3
Кальяри
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:30
Интер
1 : 1
Рома
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:30
был в запасе
Интер
1
Рома
1
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:00
Рома
1 : 0
Удинезе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:00
был в запасе
Рома
1
Удинезе
0
был в запасе
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
22:00
Рома
2 : 2
Фиорентина
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
22:00
был в запасе
Рома
2
Фиорентина
2
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:00
СПАЛ
2 : 1
Рома
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
СПАЛ
2
Рома
1
был в запасе
11.03.2019
11 марта 2019
пн
22:30
Рома
2 : 1
Эмполи
11.03.2019
11 марта 2019
пн
22:30
был в запасе
Рома
2
Эмполи
1
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
22:30
Лацио
3 : 0
Рома
2.03.2019
2 марта 2019
сб
22:30
был в запасе
Лацио
3
Рома
0
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
22:30
Фрозиноне
2 : 3
Рома
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
22:30
был в запасе
Фрозиноне
2
Рома
3
был в запасе
18.02.2019
18 февр. 2019
пн
22:30
Рома
2 : 1
Болонья
18.02.2019
18 февр. 2019
пн
22:30
был в запасе
Рома
2
Болонья
1
был в запасе
8.02.2019
8 февр. 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Рома
8.02.2019
8 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Кьево
0
Рома
3
был в запасе
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
22:30
Рома
1 : 1
Милан
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
22:30
был в запасе
Рома
1
Милан
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:00
Рома
3 : 2
Торино
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:00
был в запасе
Рома
3
Торино
2
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:30
Рома
3 : 2
Дженоа
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:30
был в запасе
Рома
3
Дженоа
2
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:00
Удинезе
1 : 0
Рома
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Рома
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Рома
4 : 1
Сампдория
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Рома
4
Сампдория
1
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
20:00
Фиорентина
1 : 1
Рома
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
20:00
был в запасе
Фиорентина
1
Рома
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:30
Наполи
1 : 1
Рома
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:30
был в запасе
Наполи
1
Рома
1
был в запасе
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