Анте Чорич
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
14 апр. 1997 (23) года
Рост
165
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:30
Сассуоло
0 : 0
Рома
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:30
был в запасе
Сассуоло
0
Рома
0
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 21:30
Рома
2 : 0
Ювентус
12.05.2019 12 мая 2019 вс 21:30
был в запасе
Рома
2
Ювентус
0
был в запасе
5.05.2019 5 мая 2019 вс 19:00
Дженоа
1 : 1
Рома
5.05.2019 5 мая 2019 вс 19:00
был в запасе
Дженоа
1
Рома
1
был в запасе
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 19:00
Рома
3 : 0
Кальяри
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 19:00
был в запасе
Рома
3
Кальяри
0
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
Интер
1 : 1
Рома
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
был в запасе
Интер
1
Рома
1
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:00
Рома
1 : 0
Удинезе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:00
был в запасе
Рома
1
Удинезе
0
был в запасе
3.04.2019 3 апр. 2019 ср 22:00
Рома
2 : 2
Фиорентина
3.04.2019 3 апр. 2019 ср 22:00
был в запасе
Рома
2
Фиорентина
2
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:00
СПАЛ
2 : 1
Рома
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:00
был в запасе
СПАЛ
2
Рома
1
был в запасе
11.03.2019 11 марта 2019 пн 22:30
Рома
2 : 1
Эмполи
11.03.2019 11 марта 2019 пн 22:30
был в запасе
Рома
2
Эмполи
1
был в запасе
2.03.2019 2 марта 2019 сб 22:30
Лацио
3 : 0
Рома
2.03.2019 2 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Лацио
3
Рома
0
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:30
Фрозиноне
2 : 3
Рома
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:30
был в запасе
Фрозиноне
2
Рома
3
был в запасе
18.02.2019 18 февр. 2019 пн 22:30
Рома
2 : 1
Болонья
18.02.2019 18 февр. 2019 пн 22:30
был в запасе
Рома
2
Болонья
1
был в запасе
8.02.2019 8 февр. 2019 пт 22:30
Кьево
0 : 3
Рома
8.02.2019 8 февр. 2019 пт 22:30
был в запасе
Кьево
0
Рома
3
был в запасе
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 22:30
Рома
1 : 1
Милан
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 22:30
был в запасе
Рома
1
Милан
1
был в запасе
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:00
Рома
3 : 2
Торино
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:00
был в запасе
Рома
3
Торино
2
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 22:30
Рома
3 : 2
Дженоа
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 22:30
был в запасе
Рома
3
Дженоа
2
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:00
Удинезе
1 : 0
Рома
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:00
был в запасе
Удинезе
1
Рома
0
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
Рома
4 : 1
Сампдория
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
был в запасе
Рома
4
Сампдория
1
был в запасе
3.11.2018 3 нояб. 2018 сб 20:00
Фиорентина
1 : 1
Рома
3.11.2018 3 нояб. 2018 сб 20:00
был в запасе
Фиорентина
1
Рома
1
был в запасе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 22:30
Наполи
1 : 1
Рома
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 22:30
был в запасе
Наполи
1
Рома
1
был в запасе
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