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Матч-центр
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Антонио Хосе Пинейро
№70
Полузащитник
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Панатинаикос
1 : 1
Эшторил
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
был в запасе
Панатинаикос
1
Эшторил
1
был в запасе
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
Эшторил
3 : 3
ПСВ
12'
12'
12'
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
12'
минуты: 1' - 90'
Эшторил
3
ПСВ
3
минуты: 1' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
20:00
Динамо
1 : 0
Эшторил
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Эшторил
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Эшторил
1 : 2
Динамо
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 78'
Эшторил
1
Динамо
2
минуты: 1' - 78'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
Эшторил
2 : 0
Панатинаикос
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 62'
Эшторил
2
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 62'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
ПСВ
1 : 0
Эшторил
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 73'
ПСВ
1
Эшторил
0
минуты: 1' - 73'