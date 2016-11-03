Давиде Кьюменто
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
3.11.2016 3 нояб. 2016 чт 23:05
Цюрих
0 : 0
ФКСБ
3.11.2016 3 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Цюрих
0
ФКСБ
0
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Цюрих
2 : 1
Османлыспор
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Цюрих
2
Османлыспор
1
был в запасе