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Матч-центр
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Давиде Кьюменто
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2014/2015
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
Цюрих
0 : 0
ФКСБ
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Цюрих
0
ФКСБ
0
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Цюрих
2 : 1
Османлыспор
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Цюрих
2
Османлыспор
1
был в запасе