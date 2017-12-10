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Флорентин Погба
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
23:00
Марсель
3 : 0
Сент-Этьен
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:00
Бордо
3 : 0
Сент-Этьен
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Страсбур
62'
62'
62'
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Страсбур
2
минуты: 1' - 90'
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
21:00
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Лион
5
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
Тулуза
0 : 0
Сент-Этьен
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Тулуза
0
Сент-Этьен
0
был в запасе