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Матч-центр
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Жеррольд Ньемек
№32
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
был в запасе
Нанси
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
21:45
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Лион
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Сент-Этьен
3 : 1
Лилль
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Сент-Этьен
3
Лилль
1
был в запасе