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Лента
Матч-центр
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Намик Алескеров
№99
Нападающий
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
3 февр. 1995 (25) лет
Рост
163
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Бней-Иегуда
2 : 1
Нефтчи
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Бней-Иегуда
2
Нефтчи
1
был в запасе
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
Нефтчи
2 : 2
Бней-Иегуда
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Нефтчи
2
Бней-Иегуда
2
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Арсенал
0 : 1
Нефтчи
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Арсенал
0
Нефтчи
1
был в запасе