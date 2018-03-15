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Дерлис Гонсалес
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2017/2018
15.03.2018
15 марта 2018
чт
21:00
Динамо
0 : 2
Лацио
15.03.2018
15 марта 2018
чт
21:00
был в запасе
Динамо
0
Лацио
2
был в запасе
8.03.2018
8 марта 2018
чт
23:05
Лацио
2 : 2
Динамо
8.03.2018
8 марта 2018
чт
23:05
был в запасе
Лацио
2
Динамо
2
был в запасе
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
21:00
Динамо
0 : 0
АЕК
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
23:05
АЕК
1 : 1
Динамо
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'