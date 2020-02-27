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Матч-центр
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Давид Сорья
№30
Вратарь
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 апр. 1993 (27) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Аякс
2 : 1
Хетафе
11'
11'
11'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Аякс
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Аякс
0
минуты: 1' - 90'