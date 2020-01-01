Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Бруно Перес
№33
Полузащитник
Подписаться
Команда
Рома
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 марта 1990 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Рома
3
0
1
1
0