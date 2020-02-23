Бруно Перес
№33
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 марта 1990 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:45
Аталанта
2 : 1
Рома
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Рома
1
минуты: 1' - 90'
7.02.2020 7 февр. 2020 пт 22:45
Рома
2 : 3
Болонья
85'
85'
85'
7.02.2020 7 февр. 2020 пт 22:45
был в запасе
Рома
2
Болонья
3
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:45
был в запасе
Сассуоло
4
Рома
2
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
был в запасе
Рома
1
Лацио
1
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 20:00
Дженоа
1 : 3
Рома
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 20:00
был в запасе
Дженоа
1
Рома
3
был в запасе
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 22:45
был в запасе
Рома
1
Ювентус
2
был в запасе