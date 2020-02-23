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Матч-центр
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Бруно Перес
№33
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 марта 1990 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
Аталанта
2 : 1
Рома
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Рома
1
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Рома
2 : 3
Болонья
85'
85'
85'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Рома
2
Болонья
3
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Сассуоло
4
Рома
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
1
Лацио
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Рома
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Дженоа
1
Рома
3
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Рома
1
Ювентус
2
был в запасе