Андреас Перейра
№15
Полузащитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
1 янв. 1996 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Юнайтед
2
1
0
1
0