Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Андреас Перейра
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
1 янв. 1996 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Юнайтед
2
1
0
1
0