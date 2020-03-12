Андреас Перейра
№15
Полузащитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
1 янв. 1996 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
ЛАСК
0 : 5
Манчестер Юнайтед
90'
90'
90'
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
90'
минуты: 78' - 90'
ЛАСК
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 78' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Брюгге
1 : 1
Манчестер Юнайтед
69'
69'
69'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Брюгге
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'