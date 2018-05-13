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Сэм МакКуин
№45
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
8.05.2018
8 мая 2018
вт
21:45
Суонси
0 : 1
Саутгемптон
8.05.2018
8 мая 2018
вт
21:45
был в запасе
Суонси
0
Саутгемптон
1
был в запасе
5.05.2018
5 мая 2018
сб
19:30
Эвертон
1 : 1
Саутгемптон
5.05.2018
5 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Эвертон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:30
Саутгемптон
2 : 3
Челси
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:30
был в запасе
Саутгемптон
2
Челси
3
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Саутгемптон
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
15:30
Тоттенхэм
5 : 2
Саутгемптон
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
15:30
был в запасе
Тоттенхэм
5
Саутгемптон
2
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Хаддерсфилд Таун
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Хаддерсфилд Таун
1
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
16:30
Саутгемптон
4 : 1
Эвертон
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
16:30
был в запасе
Саутгемптон
4
Эвертон
1
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 1
Бернли
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Бернли
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Саутгемптон
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Саутгемптон
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
Саутгемптон
1 : 0
Вест Бромвич
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
был в запасе
Саутгемптон
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
18:00
Саутгемптон
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
0 : 2
Уотфорд
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Уотфорд
2
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
Саутгемптон
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 74' - 90'
Хаддерсфилд Таун
0
Саутгемптон
0
минуты: 74' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
3 : 2
Вест Хэм
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
3
Вест Хэм
2
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
0 : 0
Суонси
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 86' - 90'
Саутгемптон
0
Суонси
0
минуты: 86' - 90'