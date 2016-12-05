Андрюс Рукас
№47
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
5.12.2016 5 дек. 2016 пн 19:30
Арсенал
1 : 0
Анжи
5.12.2016 5 дек. 2016 пн 19:30
был в запасе
Арсенал
1
Анжи
0
был в запасе
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:00
был в запасе
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 11:30
Амкар
1 : 0
Арсенал
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 11:30
был в запасе
Амкар
1
Арсенал
0
был в запасе
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 19:00
Арсенал
0 : 1
ЦСКА
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 19:00
был в запасе
Арсенал
0
ЦСКА
1
был в запасе