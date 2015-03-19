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Матч-центр
Моя команда
Александр Мигунов
№90
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
19.03.2015
19 марта 2015
чт
23:05
Аякс
2 : 1
Днепр
19.03.2015
19 марта 2015
чт
23:05
был в запасе
Аякс
2
Днепр
1
был в запасе
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
Днепр
2 : 0
Олимпиакос
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
был в запасе
Днепр
2
Олимпиакос
0
был в запасе