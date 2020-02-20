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Лента
Матч-центр
Моя команда
Уоллес (Уоллес Фортуна дос Сантос)
№13
Защитник
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Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 окт. 1994 (25) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Рейнджерс
3 : 2
Брага
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
3
Брага
2
минуты: 1' - 90'