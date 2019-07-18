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Бьорн Кристенсен
№11
Полузащитник
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Команда
Хибернианс
Гражданство
Мальта
Дата рождения
5 апр. 1993 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Хибернианс
0 : 1
Шахтер
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Хибернианс
0
Шахтер
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Шахтер
1 : 0
Хибернианс
79'
79'
79'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Шахтер
1
Хибернианс
0
минуты: 1' - 90'