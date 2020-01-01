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Лента
Матч-центр
Моя команда
Марко Пьяца
№15
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
6 мая 1995 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Италия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Ювентус
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