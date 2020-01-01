Марко Пьяца
№15
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
6 мая 1995 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ювентус
0
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0
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