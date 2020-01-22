Марко Пьяца
№15
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
6 мая 1995 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:45
Ювентус
3 : 1
Рома
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:45
был в запасе
Ювентус
3
Рома
1
был в запасе
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
Ювентус
4 : 0
Удинезе
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
был в запасе
Ювентус
4
Удинезе
0
был в запасе