Озан Туфан
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 марта 1995 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 22:45
Андорра
0 : 2
Турция
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Андорра
0
Турция
2
минуты: 1' - 90'
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 20:00
Турция
0 : 0
Исландия
8'
8'
8'
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Турция
0
Исландия
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2019 14 окт. 2019 пн 21:45
Франция
1 : 1
Турция
14.10.2019 14 окт. 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Франция
1
Турция
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
Турция
1 : 0
Албания
69'
69'
69'
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Турция
1
Албания
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
Молдавия
0 : 4
Турция
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Молдавия
0
Турция
4
минуты: 1' - 90'
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Исландия
2 : 1
Турция
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Исландия
2
Турция
1
минуты: 1' - 90'
8.06.2019 8 июня 2019 сб 21:45
Турция
2 : 0
Франция
8.06.2019 8 июня 2019 сб 21:45
минуты: 80' - 90'
Турция
2
Франция
0
минуты: 80' - 90'