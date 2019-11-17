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Лента
Матч-центр
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Озан Туфан
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 марта 1995 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
22:45
Андорра
0 : 2
Турция
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Андорра
0
Турция
2
минуты: 1' - 90'
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
20:00
Турция
0 : 0
Исландия
8'
8'
8'
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Турция
0
Исландия
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
Франция
1 : 1
Турция
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция
1
Турция
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Турция
1 : 0
Албания
69'
69'
69'
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Турция
1
Албания
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Молдавия
0 : 4
Турция
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Молдавия
0
Турция
4
минуты: 1' - 90'
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Исландия
2 : 1
Турция
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Исландия
2
Турция
1
минуты: 1' - 90'
8.06.2019
8 июня 2019
сб
21:45
Турция
2 : 0
Франция
8.06.2019
8 июня 2019
сб
21:45
минуты: 80' - 90'
Турция
2
Франция
0
минуты: 80' - 90'