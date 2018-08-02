Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хаукур Хейдар Хаукссон
№3
Защитник
Подписаться
Команда
КР Рейкьявик
Гражданство
Исландия
Дата рождения
1 сент. 1991 (28) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
АИК
0 : 1
Нордшелланд
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
АИК
0
Нордшелланд
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
Нордшелланд
1 : 0
АИК
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
был в запасе
Нордшелланд
1
АИК
0
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
АИК
1 : 1
Шемрок Роверс
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
был в запасе
АИК
1
Шемрок Роверс
1
был в запасе