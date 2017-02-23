Давид Бичик
№35
Вратарь
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Спарта
1 : 1
Ростов
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
был в запасе
Спарта
1
Ростов
1
был в запасе
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Ростов
4 : 0
Спарта
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
был в запасе
Ростов
4
Спарта
0
был в запасе