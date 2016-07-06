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Джордж Уильямс
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2016
6.07.2016
6 июля 2016
ср
22:00
Португалия
2 : 0
Уэльс
6.07.2016
6 июля 2016
ср
22:00
был в запасе
Португалия
2
Уэльс
0
был в запасе
1.07.2016
1 июля 2016
пт
22:00
Уэльс
3 : 1
Бельгия
1.07.2016
1 июля 2016
пт
22:00
был в запасе
Уэльс
3
Бельгия
1
был в запасе
25.06.2016
25 июня 2016
сб
19:00
Уэльс
1 : 0
Северная Ирландия
25.06.2016
25 июня 2016
сб
19:00
был в запасе
Уэльс
1
Северная Ирландия
0
был в запасе