Джордж Уильямс
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.07.2016 6 июля 2016 ср 22:00
Португалия
2 : 0
Уэльс
6.07.2016 6 июля 2016 ср 22:00
был в запасе
Португалия
2
Уэльс
0
был в запасе
1.07.2016 1 июля 2016 пт 22:00
Уэльс
3 : 1
Бельгия
1.07.2016 1 июля 2016 пт 22:00
был в запасе
Уэльс
3
Бельгия
1
был в запасе
25.06.2016 25 июня 2016 сб 19:00
Уэльс
1 : 0
Северная Ирландия
25.06.2016 25 июня 2016 сб 19:00
был в запасе
Уэльс
1
Северная Ирландия
0
был в запасе